LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: primi tempi del pomeriggio, attesa per Leclerc (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INTERVISTA A MARA SANGIORGIO: “RED BULL LASCIA A BOCCA APERTA, MA IN FERRARI SI SENTONO SICURI” RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 14.43 Secondo giorno di scuola per Russell con Mercedes: @GeorgeRussell63 pic.twitter.com/LV02JRNX7z — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 24, 2022 14.40 La classifica aggiornata: Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 – 66 laps Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71 Gasly, AlphaTauri, 1m20.764s, C3 – 70 Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47 Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 – 7 Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55 Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21 Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 38 Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40 Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 69 Leclerc, Ferrari, 1m23.565s, C3 ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINTERVISTA A MARA SANGIORGIO: “RED BULL LASCIA A BOCCA APERTA, MA IN FERRARI SI SENTONO SICURI” RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 14.43 Secondo giorno di scuola per Russell con Mercedes: @GeorgeRussell63 pic.twitter.com/LV02JRNX7z — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 24,14.40 La classifica aggiornata: Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 – 66 laps Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71 Gasly, AlphaTauri, 1m20.764s, C3 – 70 Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47 Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 – 7 Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55 Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21 Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 38 Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40 Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 69, Ferrari, 1m23.565s, C3 ...

SkySportF1 : ?? PRIMA BANDIERA ROSSA DEL 2022 ? COINVOLTA LA RED BULL DI PEREZ IL LIVE ? - Ruda97_Official : AGGIORNAMENTO TEMPI (piloti scesi in pista nel pomeriggio) 5) Latifi - 1:21.894 11) Ocon - 1:23.280 12) Leclerc - 1… - L05Mandorino : RT @LiveGPit: #F1Testing, ore 14.00 si riparte! Seguite con noi la cronaca live - zazoomblog : LIVE F1 Test Barcellona 2022 in DIRETTA: iniziata la sessione pomeridiana c’è Leclerc per la Ferrari - #Barcellona… - LucianoQuaranta : RT @F1inGenerale_: Questi i tempi dopo un’ora di test ? LIVE: -