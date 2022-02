La guerra di Sala, ultimatum al maestro Gergiev in scena alla Scala: condanni Putin o addio concerti (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra di Sala. O meglio, la reazione bellicosa del sindaco di Milano all’invasione russa dell’Ucraina passa per la Scala. E il tempio della musica milanese diventa epicentro di uno scontro diplomatico culminato in un ultimatum. Quello che il primo cittadino ha lanciato contro il direttore d’orchestra russo Valery Gergiev, in scena proprio in questi giorni sul prestigioso palco per la Dama di Picche di Cajkovskij. «Il maestro russo Gergiev prenda posizione precisa contro questa invasione – ha tuonato Sala –. Nel caso in cui non lo facesse siamo costretti a rinunciare alla sua collaborazione». L’ultimatum del sindaco Sala al maestro russo Gergiev in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ladi. O meglio, la reazione bellicosa del sindaco di Milano all’invasione russa dell’Ucraina passa per la. E il tempio della musica milanese diventa epicentro di uno scontro diplomatico culminato in un. Quello che il primo cittadino ha lanciato contro il direttore d’orchestra russo Valery, inproprio in questi giorni sul prestigioso palco per la Dama di Picche di Cajkovskij. «Ilrussoprenda posizione precisa contro questa invasione – ha tuonato–. Nel caso in cui non lo facesse siamo costretti a rinunciaresua collaborazione». L’del sindacoalrussoin ...

