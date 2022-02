Advertising

sportli26181512 : Juve, Kaio Jorge operato: comunicato ufficiale e tempi di recupero: Ecco la nota del club bianconero sulle condizio… - juve_grecchi : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Kaio Jorge operato in seguito alla rottura del tendine rotuleo: 8 mesi di stop ? - juve_grecchi : RT @SCUtweet: #KaioJorge è stato operato dopo la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Intervento OK e recupero quantificato i… - sportli26181512 : Juve, operato Kaio Jorge: starà fuori otto mesi: Juve, operato Kaio Jorge: starà fuori otto mesi Il club bianconero… - MaSte92_ : RT @Gazzetta_it: Juve, già operato Kaio Jorge: i tempi di recupero -

Ultime Notizie dalla rete : Juve operato

TORINO - L'attaccante della Juventus ed è stato. L'intervento è perfettamente riuscito e i tempi di recupero sono di circa 8 mesi. Lo ... MagliaVlahovic: approfitta dell offerta!'I tempi di recupero sono di circa 8 mesi'. A fissare la data del rientro di Kaio Jorge non prima di ottobre è il comunicato con la Juventus annuncia l'avvenuta operazione per il brasiliano a meno di ...Massimiliano Allegri aveva pensato di lasciarlo a disposizione dell'Under 23 per permettergli di mettere qualche minuto nelle gambe, ma nel match tra Juventus e Pro Patria Kaio Jorge ha rimediato un ...TORINO - L'attaccante brasiliano della Juventus Kaio Jorge si è infortunato ieri nella partita tra l'Under 23 bianconera e la Pro Patria nel recupero della 22esima giornata del campionato di Serie C G ...