“Il più bello dei viaggi mai intrapresi”: Clizia Incorvaia racconta il parto (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Si può partorire con il sorriso”. Sono le parole di Clizia Incorvaia, che a pochi giorni dalla nascita del piccolo Gabriele ha deciso di condividere con i suoi follower un messaggio molto importante. Con un lungo post su Instagram, l’influencer si è infatti rivolta a tutte quelle donne spaventate e a volte addirittura terrorizzate dal parto: con la giusta attenzione e affidandosi ai professionisti, dice la ex gieffina, il momento che molte donne temono può trasformarsi in uno dei più belli della loro vita. “Mi sento di scrivere questo post indirizzato a tutte le donne che ascoltano solo racconti traumatici sul parto e arrivano terrorizzate al grande giorno: il giorno in cui daranno la VITA al loro amore (che non si godono poiché arrivano impreparate fisicamente e psicologicamente). Ho parlato con ... Leggi su diredonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Si puòrire con il sorriso”. Sono le parole di, che a pochi giorni dalla nascita del piccolo Gabriele ha deciso di condividere con i suoi follower un messaggio molto importante. Con un lungo post su Instagram, l’influencer si è infatti rivolta a tutte quelle donne spaventate e a volte addirittura terrorizzate dal: con la giusta attenzione e affidandosi ai professionisti, dice la ex gieffina, il momento che molte donne temono può trasformarsi in uno dei più belli della loro vita. “Mi sento di scrivere questo post indirizzato a tutte le donne che ascoltano solo racconti traumatici sule arrivano terrorizzate al grande giorno: il giorno in cui daranno la VITA al loro amore (che non si godono poiché arrivano impreparate fisicamente e psicologicamente). Ho parlato con ...

Advertising

borghi_claudio : Nel caso qualcuno dopo due anni si fosse dimenticato ricordo che il MES è quella cosetta per cui alla prossima cris… - IlContiAndrea : Oh tutto bello. Vedere le stories con discoteche piene, in libertà, tutti ammassati. Nulla da dire. Ma a questo pun… - lauraboldrini : È bello tornare a visitare la casa natale di #GraziaDeledda a Nuoro. Scrittrice, premio Nobel e femminista ante l… - Filomen83869405 : RT @24sere: Sempre più fiera di voi..dei vostri successi..ma il successo più bello resta il vostro amore..#prelemi - __alespov__ : RT @sapphicbeckett: momento più bello di questa seconda stagione a mani basse #LOL2 -

Ultime Notizie dalla rete : più bello Auguri a Flavia Pennetta, 40 anni di prime volte Merito dei due successi più significativi ottenuti in coppia con la sua migliore amica, l'argentina ... "Questo primato è molto bello anche per l'Italia, è un bel trampolino per il prossimo percorso", ...

I remake che si sono rivelati addirittura migliori dei film originali ... si corre sempre il rischio di punzecchiare un vespaio bello grosso: l'idea stessa di andare a '... Eppure, se l'industria insiste da sempre sul riproporre in chiave diversa, più moderna, grandi film che ...

Sanremo, la Chiesa contro Achille Lauro: esibizione penosa, battesimo è dono di Dio Aleteia IT Merito dei due successisignificativi ottenuti in coppia con la sua migliore amica, l'argentina ... "Questo primato è moltoanche per l'Italia, è un bel trampolino per il prossimo percorso", ...... si corre sempre il rischio di punzecchiare un vespaiogrosso: l'idea stessa di andare a '... Eppure, se l'industria insiste da sempre sul riproporre in chiave diversa,moderna, grandi film che ...