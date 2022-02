Il nostro errore su “baby sitter” e le accuse ingiuste di Chiara Ferragni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gentili Chiara Ferragni e Federico Leonardo Lucia (Fedez). Queste righe sono per voi, per i vostri follower e per i nostri lettori. E le ragioni che mi spingono a scriverlo, nonostante ci siano in questo momento problemi più grandi, sono due. La prima riguarda un articolo che abbiamo pubblicato sul nostro sito internet nei giorni scorsi. Con un titolo sbagliato in cui Fedez, che rimaneva a casa con i bambini mentre Chiara era a Nyc vestita (come ha scritto lei) da Catwoman, veniva definito baby sitter. È stato un errore. Ancor più grave visto che poche settimane prima in redazione ci eravamo promessi di fare più attenzione dopo che non era stato corretto l’articolo di una collaboratrice che lo aveva definito mammo. L’errore è stato commesso da un ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gentilie Federico Leonardo Lucia (Fedez). Queste righe sono per voi, per i vostri follower e per i nostri lettori. E le ragioni che mi spingono a scriverlo, nonostante ci siano in questo momento problemi più grandi, sono due. La prima riguarda un articolo che abbiamo pubblicato sulsito internet nei giorni scorsi. Con un titolo sbagliato in cui Fedez, che rimaneva a casa con i bambini mentreera a Nyc vestita (come ha scritto lei) da Catwoman, veniva definito. È stato un. Ancor più grave visto che poche settimane prima in redazione ci eravamo promessi di fare più attenzione dopo che non era stato corretto l’articolo di una collaboratrice che lo aveva definito mammo. L’è stato commesso da un ...

Il nostro errore su "baby sitter" e le accuse ingiuste di Chiara Ferragni

