Gf Vip | la regia censura tutto | ma è troppo tardi | si sente tutto o quasi

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tornano a far discutere alcune scelte delladel Gf Vip. Un litigio avvenuto dopo la puntata che non è stato visto. Tante le voci sparse, ecco cosa è successo. Il Grande Fratello Vip si appresta a vivere le sue ultime battute finale. Tanti i concorrenti ancora in gioco e, quindi, i colpi di scena

Advertising

HelenaG07927152 : RT @EleonoraS00: NO ALLA CENSURA! @GrandeFratello @AdrianaVolpeTV #GFVIP #jerù - EleonoraS00 : NO ALLA CENSURA! @GrandeFratello @AdrianaVolpeTV #GFVIP #jerù - redazionerumors : Gf Vip, Soleil e quel drammatico incidente d’auto che le ha cambiato la vita, ma la regia censura… #gvip6 #Soleil… - infoitcultura : Mistero al GF vip: la frase di Nathaly Caldonazzo censurata dalla regia - leo_Mmarti : GF Vip, Nathaly Caldonazzo a rischio squalifica?'Ha detto una cosa gravissima' (ma la regia censura) Quest’anno alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip regia

E' caos nella casa del Grande Fratello: Natalie Caldonazzo a rischio eliminazione Molto probabilmente sono in arrivo provvedimenti ... laha fatto scattare la censura, cambiando inquadratura. ......gli inquilini della casa con una frase molto brutta e talmente sconveniente che lasta ... L'appuntamento con il Gfè per questa sera, in diretta su Canale 5.Tornano a far discutere alcune scelte della regia del Gf Vip. Un litigio avvenuto dopo la puntata che non è stato visto. Tante le voci sparse, ecco cosa è successo. Il Grande Fratello Vip si appresta ...... casa c’è la certezza che Nathaly Caldonazzo venga eliminata direttamente dalla produzione del Grande Fratello Vip. Ieri, le regie del reality, hanno cercato in tutti i modi di arginare e censurare ...