Djokovic ko a Dubai: Medvedev sarà numero 1 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Novak Djokovic perde lo scettro. Sconfitto 6 - 4 7 - 6(3) nei quarti di finale a Dubai da Jiri Vesely, mancino ceco che l'ha battuto due volte in due sfide, il serbo non sarà più numero 1 del mondo da ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Novakperde lo scettro. Sconfitto 6 - 4 7 - 6(3) nei quarti di finale ada Jiri Vesely, mancino ceco che l'ha battuto due volte in due sfide, il serbo nonpiù1 del mondo da ...

