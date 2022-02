Denis Dosio, auto distrutta: «Vergonatevi». Cosa è successo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Denis Dosio denuncia su Instagram lo spiacevole episodio che ha colpito la madre. Nella notte la sua auto è stata distrutta da tre ragazzini, che hanno spaccato lo specchietto e lasciato poi un biglietto con il suo nome. L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello si è sfogato, raccontando l’episodio e lanciando anche un messaggio agli autori del gesto: «Mi avete fatto rialzare più forte di prima». Un gruppo di ragazzini avrebbe distrutto l’auto della madre: «Immaginate di svegliarvi – dice Denis – una mattina e trovare vostra madre con le lacrime agli occhi, perché non le si accende più l’auto, perché gliel’hanno distrutta». E ha poi aggiunto di sentirsi in parte responsabile dell’accaduto, dal momento che i vandali hanno ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 24 febbraio 2022)denuncia su Instagram lo spiacevole episodio che ha colpito la madre. Nella notte la suaè statada tre ragazzini, che hanno spaccato lo specchietto e lasciato poi un biglietto con il suo nome. L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello si è sfogato, raccontando l’episodio e lanciando anche un messaggio agliri del gesto: «Mi avete fatto rialzare più forte di prima». Un gruppo di ragazzini avrebbe distrutto l’della madre: «Immaginate di svegliarvi – dice– una mattina e trovare vostra madre con le lacrime agli occhi, perché non le si accende più l’, perché gliel’hanno». E ha poi aggiunto di sentirsi in parte responsabile dell’accaduto, dal momento che i vandali hanno ...

