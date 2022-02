Chiellini sui social: “Mi sento inerme di fronte a tutto ciò, rivolgo i miei pensieri al popolo ucraino” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Giorgio Chiellini, ha commentato così sui social la situazione attuale in Ucraina: “Il risveglio di questa mattina è stato sconvolgente e traumatico. Mi sono ritrovato inerme a guardare immagini a cui non sono stato in grado di dare un senso. Ho sperato fino all’ultimo che non si arrivasse a questo punto e che la crisi non degenerasse in un conflitto”. Poi ha concluso: “Mi auguro che non si inneschi un effetto domino e che la diplomazia possa sanare una così grave frattura. Il mio pensiero e la mia solidarietà sono rivolti al popolo ucraino e a tutte le persone vittime di questa guerra“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Giorgio, ha commentato così suila situazione attuale in Ucraina: “Il risveglio di questa mattina è stato sconvolgente e traumatico. Mi sono ritrovatoa guardare immagini a cui non sono stato in grado di dare un senso. Ho sperato fino all’ultimo che non si arrivasse a questo punto e che la crisi non degenerasse in un conflitto”. Poi ha concluso: “Mi auguro che non si inneschi un effetto domino e che la diplomazia possa sanare una così grave frattura. Il mio pensiero e la mia solidarietà sono rivolti ale a tutte le persone vittime di questa guerra“. SportFace.

