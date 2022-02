AEW: Rey Fenix potrebbe non tornare in tempo per Revolution, grande match a rischio di rinvio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Rey Fenix è fermo ai box dopo il bruttissimo bump subito durante il match disputato a inizio anno dai Lucha Brothers contro i Jurassic Express con i palio i titoli di coppia. In quell’occasione Jungle Boy e Luchasaurus riuscirono a strappare le cinture ai messicani. Durante il match Rey Fenix subì un infortunio al braccio dopo essere stato schiantato sul tavolo con una chokeslam. Il braccio subì una torsione innaturale, tanto che si temette addirittura la frattura. Da allora il messicano non è ancora tornato in azione. Death Triangle vs House Of Black Ieri notte a Dynamite abbiamo assistito al debutto di Buddy Matthews (l’ex WWE Buddy Murphy), il quale si è subito unito a Malakai Black e Brody King; ora, dunque, la House Of Black conta tre membri. L’arrivo di Matthews ha aperto la strada per un 3vs3 che ha ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 24 febbraio 2022) Reyè fermo ai box dopo il bruttissimo bump subito durante ildisputato a inizio anno dai Lucha Brothers contro i Jurassic Express con i palio i titoli di coppia. In quell’occasione Jungle Boy e Luchasaurus riuscirono a strappare le cinture ai messicani. Durante ilReysubì un infortunio al braccio dopo essere stato schiantato sul tavolo con una chokeslam. Il braccio subì una torsione innaturale, tanto che si temette addirittura la frattura. Da allora il messicano non è ancora tornato in azione. Death Triangle vs House Of Black Ieri notte a Dynamite abbiamo assistito al debutto di Buddy Matthews (l’ex WWE Buddy Murphy), il quale si è subito unito a Malakai Black e Brody King; ora, dunque, la House Of Black conta tre membri. L’arrivo di Matthews ha aperto la strada per un 3vs3 che ha ...

