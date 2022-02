Von der Leyen, obiettivo non dipendere più da Mosca su gas (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "La Russia ha strumentalizzato l'energia nei mesi e negli anni scorsi e noi siamo davvero determinati a non essere più dipendenti dal gas russo. Questa è un investimento strategico per la nostra ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "La Russia ha strumentalizzato l'energia nei mesi e negli anni scorsi e noi siamo davvero determinati a non essere più dipendenti dal gas russo. Questa è un investimento strategico per la nostra ...

