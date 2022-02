Venti di guerra in Ucraina, anche l’Italia fa la sua parte: così i nostri jet sfidano i russi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) l’Italia non starà a guardare. Ne è convinto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini che ha ricordato come i nostri militari siano già operativi in Lettonia, Romania e nel Mediterraneo. E proprio in Romania c’è una delle missioni più importanti, affidata all’Aeronautica italiana, dove ogni giorno i nostri piloti, senza sosta, garantiscono che nessun velivolo si avvicini troppo allo spazio aereo della Nato. Peccato che gli aerei russi, secondo la ricostruzione de Il Messaggero che ha raggiunto la base italiana in Romania, lo facciano spesso, senza lasciare traccia e in maniera provocatoria. Il ministero della Difesa assicura, di fatto, che i caccia italiani possano decollare in pochi minuti, spedendoli al confine e dimostrando ai russi che la sorveglianza c’è eccome. Cosa fanno i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022)non starà a guardare. Ne è convinto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini che ha ricordato come imilitari siano già operativi in Lettonia, Romania e nel Mediterraneo. E proprio in Romania c’è una delle missioni più importanti, affidata all’Aeronautica italiana, dove ogni giorno ipiloti, senza sosta, garantiscono che nessun velivolo si avvicini troppo allo spazio aereo della Nato. Peccato che gli aerei, secondo la ricostruzione de Il Messaggero che ha raggiunto la base italiana in Romania, lo facciano spesso, senza lasciare traccia e in maniera provocatoria. Il ministero della Difesa assicura, di fatto, che i caccia italiani possano decollare in pochi minuti, spedendoli al confine e dimostrando aiche la sorveglianza c’è eccome. Cosa fanno i ...

