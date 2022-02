Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno in tour da aprile nei club (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno da aprile in tour, le due band sono pronte a infiammare i palchi dei club italiani, per presentare il progetto discografico che li vede insieme in una fusione di stili e sonorità mai vista prima Dopo l’uscita dei primi due singoli La gente libera e A me di Roma piace il rap feat. Metal Carter, preludio al loro album di prossima pubblicazione, TARM e Cor Veleno si incontrano per una prima serie di concerti incredibili: il supergruppo, che vedrà le due band sullo stesso palco, sarà dal vivo a Pordenone in data zero il 16 aprile, per poi toccare Milano (19 aprile), Bologna (22 aprile), Roma (23 aprile) e Napoli (25 aprile) con il ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tree Cordain, le due band sono pronte a infiammare i palchi deiitaliani, per presentare il progetto discografico che li vede insieme in una fusione di stili e sonorità mai vista prima Dopo l’uscita dei primi due singoli La gente libera e A me di Roma piace il rap feat. Metal Carter, preludio al loro album di prossima pubblicazione, TARM e Corsi incontrano per una prima serie di concerti incredibili: il supergruppo, che vedrà le due band sullo stesso palco, sarà dal vivo a Pordenone in data zero il 16, per poi toccare Milano (19), Bologna (22), Roma (23) e Napoli (25) con il ...

