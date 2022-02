Totti e Ilary scacciano la crisi ma spunta l’ex amareggiato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi con delle storie postate ieri sui social e delle foto di una cena in famiglia, hanno messo a tacere in qualche modo, le tante voci che sono circolate negli ultimi due giorni sulla loro presunta crisi. Il matrimonio è salvo. Eppure, da diverse testate di primo livello in Italia, erano arrivate delle indiscrezioni che sembravano davvero sancire la fine di questo matrimonio. Repubblica ha anche fatto il nome di quella che sarebbe oggi, la nuova fidanzata di Totti, una donna che sarebbe entrata nella sua vita mesi fa. E a parlare di questa donna, è anche l’ex marito che, in una intervista dai toni completamente maschilisti al Messaggero, spiega che dalla sua ex “si aspettava una cosa simile”. “Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 febbraio 2022) FrancescoBlasi con delle storie postate ieri sui social e delle foto di una cena in famiglia, hanno messo a tacere in qualche modo, le tante voci che sono circolate negli ultimi due giorni sulla loro presunta. Il matrimonio è salvo. Eppure, da diverse testate di primo livello in Italia, erano arrivate delle indiscrezioni che sembravano davvero sancire la fine di questo matrimonio. Repubblica ha anche fatto il nome di quella che sarebbe oggi, la nuova fidanzata di, una donna che sarebbe entrata nella sua vita mesi fa. E a parlare di questa donna, è anchemarito che, in una intervista dai toni completamente maschilisti al Messaggero, spiega che dalla sua ex “si aspettava una cosa simile”. “Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri ...

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Agenzia_Ansa : Totti: 'Fake news su me e Ilary, stanco di smentire'. L'ex capitano della Roma posta un video su Instagram e chiede… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fulvioabbate : Termina il “Grande Fratello Vip” e subito si impone il caso Totti-Ilary. Per le nutrie analfabete l’offerta è sempr… - Italia_Notizie : Francesco Totti e Ilary Blasi a cena insieme con i figli: smentite le voci di rottura – Video -