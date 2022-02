Spaccio di droga: annullata l’ordinanza a carico di Daniele Pizzone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – annullata l’ordinanza di arresto eseguita il 10 febbraio dai Carabinieri di Benevento su ordine del Gip, dal Tribunale riesame che ha accolto la difesa dell’avvocato Gerardo Giorgione. Con provvedimento del 22 febbraio scorso il Riesame infatti ha ordinato la scarcerazione immediata del 28enne Daniele Pizzone, per questi fatti, dopo che a seguito di richiesta del Pm Francesco Sansobrino (accolta dal GIP Palmieri) erano stati posti agli arresti alcuni soggetti della città e di Napoli. Il Riesame ha ritenuto valide le argomentazioni difensive annullando l’ordinanza nei confronti del Pizzone ed ordinandone l’immediata scarcerazione. Il blitz dei Carabinieri all’esito di intensa e complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –di arresto eseguita il 10 febbraio dai Carabinieri di Benevento su ordine del Gip, dal Tribunale riesame che ha accolto la difesa dell’avvocato Gerardo Giorgione. Con provvedimento del 22 febbraio scorso il Riesame infatti ha ordinato la scarcerazione immediata del 28enne, per questi fatti, dopo che a seguito di richiesta del Pm Francesco Sansobrino (accolta dal GIP Palmieri) erano stati posti agli arresti alcuni soggetti della città e di Napoli. Il Riesame ha ritenuto valide le argomentazioni difensive annullandonei confronti deled ordinandone l’immediata scarcerazione. Il blitz dei Carabinieri all’esito di intensa e complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della ...

