Raffaello Tonon duro contro Soleil: “E’ la mente di tutto, è un serpente. Fa cadere gli altri nelle sue pianificazioni” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il noto Raffaello Tonon ha parlato duramente del bacio saffico tra Delia Duran e Soleil Sorge Il bacio saffico avvenuto L'articolo proviene da tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il notoha parlato duradel bacio saffico tra Delia Duran eSorge Il bacio saffico avvenuto L'articolo proviene dasul Gossip.

Advertising

ParliamoDiNews : Raffaello Tonon condanna Soleil e tira in ballo l`omofobia: `Serpente` #grandefratellovip - StraNotizie : Raffaello Tonon condanna Soleil e tira in ballo l’omofobia: “Serpente a sonagli” - bimbadireid : RT @giulia15584248: Comunque in quella casa si sono creati altri due rapporti tra due persone con esattamente 13 anni di differenza. Luca… - viadiqua1 : RT @giulia15584248: Comunque in quella casa si sono creati altri due rapporti tra due persone con esattamente 13 anni di differenza. Luca… - giulia15584248 : Comunque in quella casa si sono creati altri due rapporti tra due persone con esattamente 13 anni di differenza.… -