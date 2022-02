Rabiot, la prestazione delude: addio ad un passo, ecco dove può andare (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Juventus pareggia l’andata degli ottavi di finale di Champions League; Allegri, però, è rimasto deluso dalla prestazione di Rabiot. Una brutta prestazione che potrebbe anche essere decisiva per il futuro di Rabiot; il centrocampista francese è stato il peggiore in campo e, nel corso del prossimo mercato estivo, potrebbe lasciare la Juventus. Getty ImagesUn uno a uno che lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno considerando anche l’abolizione, proprio a partire da questa stagione, dell’importanza del gol in trasferta. La prestazione della Juventus, in casa del Villarreal, non è stata delle migliori; i bianconeri, nel secondo tempo, hanno abbassato troppo il baricentro consentendo ai padroni di casa di trovare il pareggio. Melita Toniolo, il risveglio è bollente: un buongiorno di fuoco per ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Juventus pareggia l’andata degli ottavi di finale di Champions League; Allegri, però, è rimasto deluso dalladi. Una bruttache potrebbe anche essere decisiva per il futuro di; il centrocampista francese è stato il peggiore in campo e, nel corso del prossimo mercato estivo, potrebbe lasciare la Juventus. Getty ImagesUn uno a uno che lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno considerando anche l’abolizione, proprio a partire da questa stagione, dell’importanza del gol in trasferta. Ladella Juventus, in casa del Villarreal, non è stata delle migliori; i bianconeri, nel secondo tempo, hanno abbassato troppo il baricentro consentendo ai padroni di casa di trovare il pareggio. Melita Toniolo, il risveglio è bollente: un buongiorno di fuoco per ...

Advertising

giver_1977 : @Alex_Michel82 @mikelelomb @Alessan02694862 giocata con pochi errori (nel primo tempo), ci fa esaltare la sua prest… - max_blue : @BuosoMauro @Danvesfood Siamo abbastanza fottuti, direi. Il cambio di Loca ci stava perché fisicamente era finito,… - 5maygodoancora : RT @MCaronni: Discreta prestazione, risultato giusto. #Villarreal clamorosamente favorito dall’arbitro per il mancato rosso a #Rabiot #vi… - Ilgobbo89 : Buongiorno nervosismo alle stelle per la brutta prestazione di ieri sera non posso vedere una Juventus in Champions… - diego24__ : RT @MCaronni: Discreta prestazione, risultato giusto. #Villarreal clamorosamente favorito dall’arbitro per il mancato rosso a #Rabiot #vi… -