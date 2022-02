Quel che i referendum non cambieranno (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Qualora i sì trionfassero e si arrivasse all’abrogazione delle norme oggetto del plebiscito, la Giustizia non cambierebbe. Perché, pur cancellando alcune norme, non si cancellerebbero i mali di cui soffrono i nostri tribunali. Il cappio che stringe al collo il sistema giudiziario è costituito dalla sezione disciplinare del Csm insieme al meccanismo delle nomine ai vertici delle Procure. La Corte costituzionale ha bocciato i referendum sulla legalizzazione dell’eutanasia e della cannabis proposti dal comitato Luca Coscioni e da una serie di sigle della sinistra. Al contempo, la Consulta ha promosso cinque quesiti sulla giustizia per cui avevano raccolto le firme i radicali e la Lega. Per quanto mi riguarda, si tratta di un ottimo risultato, in quanto gli italiani non saranno chiamati a introdurre nel nostro ordinamento l’omicidio del consenziente (questo, infatti, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Qualora i sì trionfassero e si arrivasse all’abrogazione delle norme oggetto del plebiscito, la Giustizia non cambierebbe. Perché, pur cancellando alcune norme, non si cancellerebbero i mali di cui soffrono i nostri tribunali. Il cappio che stringe al collo il sistema giudiziario è costituito dalla sezione disciplinare del Csm insieme al meccanismo delle nomine ai vertici delle Procure. La Corte costituzionale ha bocciato isulla legalizzazione dell’eutanasia e della cannabis proposti dal comitato Luca Coscioni e da una serie di sigle della sinistra. Al contempo, la Consulta ha promosso cinque quesiti sulla giustizia per cui avevano raccolto le firme i radicali e la Lega. Per quanto mi riguarda, si tratta di un ottimo risultato, in quanto gli italiani non saranno chiamati a introdurre nel nostro ordinamento l’omicidio del consenziente (questo, infatti, ...

Advertising

RobertoBurioni : Per una volta parlo di un argomento che non è virologia, ma da cittadino sono IMMENSAMENTE infastidito da cose come… - ShooterHatesYou : Vorrei dire così tante cose, ma che potrei aggiungere? Alcuni in questo video vedranno un qualcosa di orrendo, alt… - Giorgiolaporta : Qualcuno informi #Toti che nel resto d'#Europa è tutto aperto, ci si siede ai tavoli dei #ristoranti all'aperto sen… - giannicuzzani : RT @Moonlightshad1: in quel periodo stava lavorando ad un dossier sui movimenti di estrema destra attivi nella Capitale. Quel giorno, quan… - Storie_in_1_cip : @ArabellaCadoni @a_meluzzi @gallina_di @FabioFZ3 @robersperanza QUEL CHE TROVO DI BUONO Abbiamo convissuto per anni… -