Perché ne siamo attratti, come distinguere tra grassi buoni e cattivi, in quali alimenti si trovano e i cibi che sarebbe meglio evitare (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La rotondità del salmone affumicato e del cioccolato, dell'avocado e della crema di nocciole è un gusto, secondo esperimenti recenti. Fonte vegetale di grassi, l'avocado porta in dote una ragguardevole quantita? di calorie: 240 circa, a frutto (foto Getty Images). Il grasso dovrebbe essere aggiunto agli altri cinque gusti primari già noti: dolce, amaro, salato, aspro e umami, tipico dei funghi o meglio del glutammato, un aminoacido che si trova anche nei dadi da brodo. Potremmo avere recettori sulla lingua e sul palato specializzati proprio nella percezione della consistenza lipidica, che alcuni studiosi, sulla rivista Chemical Senses, hanno proposto di chiamare oleogusto, dal latino oleum, in omaggio all'olio d'oliva. "Guida per cervelli affamati" di Carol Coricelli e Sofia Erica Rossi (Il Saggiatore). «I meccanismi di rilevamento ...

