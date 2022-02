Perché il cobalto è così importante per l’ambiente?

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il, come il litio e le terre rare, è uno di quei materiali da cui dipende la transizione energetica. Questo accadediversi dispositivi essenziali per ammodernare il sistema energetico, per migliorare quello industriale e per elettrificare i trasporti, richiedono necessariamente grandi quantità di. Nello smartphone da cui state leggendo questo articolo c’è quasi sicuramente del: una decina di grammi, nel caso dei telefoni più piccoli, fino a venti o trenta per i dispositivi più capienti. Ma se prendiamo per esempio le batterie delle auto elettriche ne troviamo in quantità molto superiori, nell’ordine delle decine di chili. Ilè essenziale per le batterie cosiddette “agli ioni di litio”– semplificando – fa sì che aumenti sia la loro durata ...