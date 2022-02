Pechino 2022: Fisi, 'basta polemiche e falsità, no interferenze con l'attività degli atleti' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - La Federazione Italiana Sport Invernali "condanna pesantemente le troppe voci che si susseguono da giorni, con toni molto polemici, attorno agli atleti delle Nazionali. Non sono accettabili giudizi personali rivolti ad atleti da persone estranee alla Federazione, così come sono esecrabili giudizi espressi sull'operato federale, da parte di soggetti che non hanno alcuna cognizione di causa. I fatti sono ancor più gravi, se emergono durante un evento di grande rilevanza come i Giochi Olimpici". Così la Fisi in una nota dopo i Giochi di Pechino 2022. "Tutto ciò che continua, da giorni, ad essere al centro delle cronache, non porta altro risultato che far crescere la tensione fra atleti e atlete, non permettendo loro di mantenere il massimo della concentrazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - La Federazione Italiana Sport Invernali "condanna pesantemente le troppe voci che si susseguono da giorni, con toni molto polemici, attorno aglidelle Nazionali. Non sono accettabili giudizi personali rivolti adda persone estranee alla Federazione, così come sono esecrabili giudizi espressi sull'operato federale, da parte di soggetti che non hanno alcuna cognizione di causa. I fatti sono ancor più gravi, se emergono durante un evento di grande rilevanza come i Giochi Olimpici". Così lain una nota dopo i Giochi di. "Tutto ciò che continua, da giorni, ad essere al centro delle cronache, non porta altro risultato che far crescere la tensione frae atlete, non permettendo loro di mantenere il massimo della concentrazione ...

