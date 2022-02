Palermo, Floriano intoccabile per Baldini: da oggetto misterioso a jolly del 4-2-3-1 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Scomparso dai radar durante la gestione Filippi, Floriano sembra rinato dall'arrivo di Silvio Baldini sulla panchina rosanero Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Scomparso dai radar durante la gestione Filippi,sembra rinato dall'arrivo di Silviosulla panchina rosanero

Advertising

ILOVEPACALCIO : Palermo, Floriano non si tocca più. Silipo e Fella in sala d’aspetto - Ilovepalermocalcio - zazoomblog : VIDEO Palermo-Turris: Baldini e Floriano in mixed zone dopo il 5-0 ai coralli - #VIDEO #Palermo-Turris: #Baldini… - Mediagol : VIDEO Palermo-Turris: Baldini e Floriano in mixed zone dopo il 5-0 ai coralli - PalermoToday : Palermo-Turris, Baldini: 'Sono orgoglioso ma rammaricato per Foggia, credo nei play-off' - TSTARANTO : VIDEO Palermo, Baldini e Floriano nella sala stampa post Turris -