Matteo Berrettini, problemi agli addominali all'ATP 500 Acapulco (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non è un periodo molto fortunato per Matteo Berrettini, attuale numero sei del Ranking ATP del tennis internazionale. Dopo essere stato eliminato nei quarti di finale da Carlos Alcaraz in quel Rio de Janeiro, il tennista italiano si è fermato negli ATP 500 di Acapulco per un problema fisico. Sotto osservazione, ancora una volta, la fascia addominale. Il romano ha dovuto alzare bandiera bianca, nella sua gara d'esordio all'Abierto Mexicano Telcel.

