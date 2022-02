Mark Lanegan è morto a 57 anni: addio al fondatore degli Screaming Trees e membro dei Queens of the Stone Age (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mark Lanegan è morto all’età di 57 anni. Il frontman degli Screaming Trees ed ex membro dei Queens of the Stone Age si trovava nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Non sono ancora state chiarite le cause del decesso. Kurt Cobain, PJ Harvey, Isobel Campbell e Moby sono alcuni tra i musicisti con i quali aveva collaborato nella sua carriera. Lanegan era stato ricoverato in ospedeale lo scorso anno, causa Covid: un lungo ricovero, nel corso del quale era stato sottoposto al coma farmacologico. “Il nostro amato amico Mark Lanegan è morto questa mattina nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Un amato cantante, cantautore, autore e musicista, aveva 57 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022)all’età di 57. Il frontmaned exdeiof theAge si trovava nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Non sono ancora state chiarite le cause del decesso. Kurt Cobain, PJ Harvey, Isobel Campbell e Moby sono alcuni tra i musicisti con i quali aveva collaborato nella sua carriera.era stato ricoverato in ospedeale lo scorso anno, causa Covid: un lungo ricovero, nel corso del quale era stato sottoposto al coma farmacologico. “Il nostro amato amicoquesta mattina nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Un amato cantante, cantautore, autore e musicista, aveva 57 ...

