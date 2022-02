Manifesto sociale su ' carcinomi uroteliali | malattia orfana?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Sono il 95% dei, ma i tumori della vescica, quarti nella classifica dei più frequenti nella popolazione maschile, restano per molti aspetti non adeguatamente considerati e trattati. In Italia si stimano 30mila nuove diagnosi l'anno di carcinoma uroteliale, e attualmente sono circa 315mila le persone colpite da questa forma di tumore che colpisce, nell'80% dei casi, il sesso maschile principalmente dopo i 60 anni. A partire dall'analisi della realtà da parte di clinici e pazienti, il"I tumori?", pubblicato oggi si pone come strumento utile alla presa in carico adeguata e virtuosa del paziente. Il percorso di diagnosi e cura dei tumori- come ...