M5S-Pd, l'asse scricchiola. Conte sferza Letta e gli manda a dire: campo largo? Non ci sto. Il Pd sia chiaro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Conte alza la voce. E nel messaggio che vuole mandare a Letta, ammonisce l'alleato con cui, in giorni difficili del matrimonio giallorosso, sembra vivere un momento da separato in casa. Già, perché mentre sullo sfondo lo scenario dell'alleanza tra Pd e M5S rimanda un'immagine di tregua armata – e di guerra aperta sul territorio, col fronte delle trattive per le prossime comunali infuocato e litigioso – l'ex premier interviene pubblicamente. E dopo la spaccatura palesata ieri al Senato sul caso Open, con il Pd che ha votato a favore di Renzi. Mentre il M5S ha espresso parere contrario, oggi il leader 5S torna a parlare in prima persona. E lo fa per mettere le mani avanti e lanciare un chiaro monito ai possibili alleati, sul fatidico "campo largo"…

