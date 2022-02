Juve, idea Gravenberch: le condizioni per il grande colpo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Juventus sta seguendo con attenzione Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 dell'Ajax assistito da Mino Raiola e con il contratto... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lantus sta seguendo con attenzione Ryan, centrocampista classe 2002 dell'Ajax assistito da Mino Raiola e con il contratto...

Advertising

ParliamoDiNews : Juve, idea Gravenberch: tra fattore Raiola e sfida al Bayern | Primapagina | - FabioP1979 : @AntonelloAng @massimozampini La sfortuna è sfortuna, ma a volte ti porti dietro tutto quando non hai progetto, org… - cmdotcom : #Juve, idea #Gravenberch: tra fattore #Raiola e sfida al #Bayern - sportli26181512 : Juve, idea Gravenberch: tra fattore Raiola e sfida al Bayern: La sua posizione è quella di centrocampista centrale,… - Cucciolina96251 : RT @armagio: Il problema della #Juve è che in 7 mesi non ha una minima idea di gerarchie, poi che ha interpreti scarsi e poi che a forza di… -