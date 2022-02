Johnny Depp | i fan si scatenano sul web per fargli vincere l’Oscar

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'edizione 2022 dell'Academy Award prevede che ci sia anche una statuetta assegnata dal popolo di Twitter. I follower dell'attore stanno votando in massa per cercare diavere il premio virtuale per la sua interpretazione in Il caso Minamata, la pellicola diretta da Andrew Levitas. L'articolo proviene da DireDonna.

Ultime Notizie dalla rete : Johnny Depp

... o la nuova versione di Cenerentola con Camilla Cabelo , come emerso su Twitter, ma ultimamente sta emergendo sul web una mobilitazione che porta al nome di. L'attore ha infatti ...Pur non essendo tra i candidati 'ufficiali', anchepotrebbe portare a casa un Oscar. Come? Grazie al sostegno dei suoi fan che con il nuovo regolamento approvato dall'Academy, potranno votare fino al 3 marzo il loro film/attore preferito ...Pur non essendo tra i candidati 'ufficiali', anche Johnny Depp potrebbe portare a casa un Oscar per il film 'Il caso Minimata' ...I fan di Depp, tradizionalmente molto attivi online, sembrano dunque essersi mobilitati in massa per far vincere un Oscar a un film con protagonista l’attore, nel probabile tentativo di tributare un ...