Intermania | la parabola di Zhang | dal sì per Lukaku al no su Vlahovic

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il calcio è bello anche per la sua semplicità. Un portiere che para e un bomber che la butta dentro fanno già mezza squadra....

Il calcio è bello anche per la sua semplicità. Un portiere che para e un bomber che la butta dentro fanno già mezza squadra. In questo momento l'Inter non sembra avere né uno, né l'altro. Handanovic è ...