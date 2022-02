Highlights Djokovic-Khachanov 6-3 7-6 | Atp 500 Dubai 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilcon glie i gol del match tra Novake Karen, vinto dal tennista serbo in due set col punteggio di 6-3 7-6(2) dopo un’ora e trentotto minuti di gioco. Secondo turno del torneo Atp 500 diche va in archivio con il successo di Nole, che avanza ora ai quarti dove sfiderà Vesely. Buona prestazione, ma solo nel secondo set, per il russo. In alto le immagini salienti. SportFace.