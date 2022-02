Green Pass: quando sarà abolito? Il calendario delle riaperture (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il governo dovrà presentare nei prossimi giorni un piano per eliminare le restrizioni contro il Covid. E’ attesa, infatti, una roadmap, una tabella di marcia con cui orientarci in questa nuova fase. L’unica data certa, per ora, è il 31 marzo: lo stato di emergenza cesserà e non sarà prorogato. Di conseguenza, il Comitato tecnico scientifico sarà sciolto, così come la struttura commissariale del generale Figliuolo. Inoltre, dal 10 marzo sarà consentito nuovamente il consumo di cibi e bevande in cinema, teatri e stadi. E, sempre dal 10 marzo, si potrà tornare a fare visita ai propri cari in ospedale. Il Green Pass (nelle due varianti “super” o “base”) dovrebbe rimanere valido anche ad aprile. Il governo, però, sta valutando se indebolire le restrizioni in modo graduale. Così facendo, da inizio ... Leggi su zon (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il governo dovrà presentare nei prossimi giorni un piano per eliminare le restrizioni contro il Covid. E’ attesa, infatti, una roadmap, una tabella di marcia con cui orientarci in questa nuova fase. L’unica data certa, per ora, è il 31 marzo: lo stato di emergenza cesserà e nonprorogato. Di conseguenza, il Comitato tecnico scientificosciolto, così come la struttura commissariale del generale Figliuolo. Inoltre, dal 10 marzoconsentito nuovamente il consumo di cibi e bevande in cinema, teatri e stadi. E, sempre dal 10 marzo, si potrà tornare a fare visita ai propri cari in ospedale. Il(nelle due varianti “super” o “base”) dovrebbe rimanere valido anche ad aprile. Il governo, però, sta valutando se indebolire le restrizioni in modo graduale. Così facendo, da inizio ...

