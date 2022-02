Green pass abolito entro l’estate: il calendario delle riaperture da aprile a giugno e il decreto a marzo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La road map ancora non c’è, ma il Green pass sarà abolito entro l’estate. Mentre i numeri dell’emergenza Coronavirus certificano che la pandemia è in ritirata, il governo Draghi programma le riaperture e prepara un decreto che a metà marzo porterà un calendario preciso sulle restrizioni e sulla loro fine. Il sottosegretario Andrea Costa ha ripetuto ieri che il 31 marzo lo stato d’emergenza decadrà e che da quel giorno molto probabilmente non sarà più necessario mostrare la Certificazione Verde Covid-19 nei ristoranti, nei bar e in tutte le attività all’aperto. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che allarga ai viaggiatori che arrivano dai paesi extra Ue le stesse regole che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La road map ancora non c’è, ma ilsarà. Mentre i numeri dell’emergenza Coronavirus certificano che la pandemia è in ritirata, il governo Draghi programma lee prepara unche a metàporterà unpreciso sulle restrizioni e sulla loro fine. Il sottosegretario Andrea Costa ha ripetuto ieri che il 31lo stato d’emergenza decadrà e che da quel giorno molto probabilmente non sarà più necessario mostrare la Certificazione Verde Covid-19 nei ristoranti, nei bar e in tutte le attività all’aperto. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che allarga ai viaggiatori che arrivano dai paesi extra Ue le stesse regole che ...

