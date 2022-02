Gino Paoli: “Il cielo in una stanza? Volevo descrivere un orgasmo. Ornella Vanoni si è smollata con l’età, dice cose che sarebbe meglio non dire” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Il cielo in una stanza? Volevo descrivere un orgasmo”. La pallottola del tentato suicidio ferma da 60 anni nel pericardio posteriore, l’amico Tenco (“cotto di psicofarmaci” prima del “suicidio”), l’omaggio di Mahmood e Blanco a Sanremo, Beppe Grillo (“ha creduto di cambiare le cose ma ne è uscito massacrato, una fregatura enorme”), le donne (“il mio grande amore è Paola” – Penzo ndr), e il “divertimento”. Gino Paoli si racconta al Corriere. Uno dei più grandi cantautori italiani, scuola genovese, 87 anni, racconta come ha interpretato la versione del suo celebre brano nella serata delle cover del Festival di Sanremo. “Mi è sembrata una cosa fatta bene, gentile. Rispettava la canzone, l’hanno immersa nel loro mondo ma senza far porcherie”, poi torna a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Ilin unaun”. La pallottola del tentato suicidio ferma da 60 anni nel pericardio posteriore, l’amico Tenco (“cotto di psicofarmaci” prima del “suicidio”), l’omaggio di Mahmood e Blanco a Sanremo, Beppe Grillo (“ha creduto di cambiare lema ne è uscito massacrato, una fregatura enorme”), le donne (“il mio grande amore è Paola” – Penzo ndr), e il “divertimento”.si racconta al Corriere. Uno dei più grandi cantautori italiani, scuola genovese, 87 anni, racconta come ha interpretato la versione del suo celebre brano nella serata delle cover del Festival di Sanremo. “Mi è sembrata una cosa fatta bene, gentile. Rispettava la canzone, l’hanno immersa nel loro mondo ma senza far porcherie”, poi torna a ...

