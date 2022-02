Gianni provoca Ida Platano: “Ma non è che ti piace Armando?” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 23 febbraio 2022, Ida Platano e Alessandro hanno continuato a raccontare come procede la conoscenza tra loro. I due si vedono a Roma, in occasione della registrazione delle puntate e si sentono spesso. Non si sono però mai visti nelle loro “realtà”. Ida non ha avuto occasione di andare a Salerno. Quando ha chiesto di poter raggiungere Alessandro, lui ha suggerito di vedersi a Milano ma poi questo incontro non si è fatto. Il cavaliere invece non ha trovato modo di andare da Ida a Brescia e questa cosa inizia a pesare alla Platano che comunque va avanti nella conoscenza. Il racconto non torna a Gianni Sperti e neppure a Tina Cipollari. I due fanno notare che Alessandro è arrivato nello studio di Uomini e Donne proprio per corteggiare Ida e sapeva benissimo che lei abitava a Brescia. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 23 febbraio 2022, Idae Alessandro hanno continuato a raccontare come procede la conoscenza tra loro. I due si vedono a Roma, in occasione della registrazione delle puntate e si sentono spesso. Non si sono però mai visti nelle loro “realtà”. Ida non ha avuto occasione di andare a Salerno. Quando ha chiesto di poter raggiungere Alessandro, lui ha suggerito di vedersi a Milano ma poi questo incontro non si è fatto. Il cavaliere invece non ha trovato modo di andare da Ida a Brescia e questa cosa inizia a pesare allache comunque va avanti nella conoscenza. Il racconto non torna aSperti e neppure a Tina Cipollari. I due fanno notare che Alessandro è arrivato nello studio di Uomini e Donne proprio per corteggiare Ida e sapeva benissimo che lei abitava a Brescia. ...

