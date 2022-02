GF Vip, Soleil Sorge fa una confessione molto piccante sulle sue abitudini se**uali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo il bacio con Delia Duran, che ha creato grande scalpore sia nella Casa del Grande Fratello Vip 6 che fuori, Soleil Sorge si è trovata a parlare dei suoi gusti sessuali con Nathaly Caldozzo, cui ha fatto delle rivelazioni inaspettate. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha parlato di un possibile menage a trois stroncando l’idea sul nascere. “Stare in mezzo ad una coppia mai, non è una cosa per me” ha confessato a Nathaly. Tuttavia, nonostante le piacciano gli uomini, la Sorge ha ammesso di aver baciato diverse donne nella sua vita. Addirittura il suo primo bacio starebbe stato con una ragazza sua coetanea. “Come mai ho baciato una donna? Guarda che in realtà il mio primo bacio è stato con una ragazza” sono state le parole di Soleil, “quella non è una cosa strana per me, era l’ultima delle cose, anzi…è successo più ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo il bacio con Delia Duran, che ha creato grande scalpore sia nella Casa del Grande Fratello Vip 6 che fuori,si è trovata a parlare dei suoi gusti sessuali con Nathaly Caldozzo, cui ha fatto delle rivelazioni inaspettate. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha parlato di un possibile menage a trois stroncando l’idea sul nascere. “Stare in mezzo ad una coppia mai, non è una cosa per me” ha confessato a Nathaly. Tuttavia, nonostante le piacciano gli uomini, laha ammesso di aver baciato diverse donne nella sua vita. Addirittura il suo primo bacio starebbe stato con una ragazza sua coetanea. “Come mai ho baciato una donna? Guarda che in realtà il mio primo bacio è stato con una ragazza” sono state le parole di, “quella non è una cosa strana per me, era l’ultima delle cose, anzi…è successo più ...

