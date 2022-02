Genoa | si allungano i tempi del rientro di Criscito

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per una notizia buona in casace n'è un'altra che gli fa da contraltare. Se le condizioni di Zinho Vanheusden appaiono me...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Genoa allungano

I sardi di mister Mazzarri nonsule restano a +6 in classifica a dodici giornate dal termine con ancora lo scontro diretto al Ferraris. Il Bologna rimonta lo Spezia, 2 - 1 al Dall'...Malgrado il risultato deludente, i bianconericomunque a +3 sull'Atalanta, sconfitta al ... Finisce 1 - 1 la sfida salvezza frae Venezia: Henry sblocca la gara, poi arriva il pari di ...Ekuban replica a Henry, ma ancora una volta manca il colpo vincente per la svolta. Yeboah e Portanova in acrobazia sfiorano il gol. Il tempo stringe e la B si avvicina ...al "Penzo" finisce 1-1 il match salvezza contro il Genoa. Non basta ai lagunari il vantaggio di Henry, il Grifone rimonta con la prima rete in campionato di Ekuban. Con questo punto i veneti allungano ...