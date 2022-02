Forlì 5: Maestrelli, Ferrari e Caruso debuttano, esce Agamenone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nel secondo Challenger consecutivo sui campi indoor del Villa Carpena impegnati in giornata quattro italiani. Già al secondo turno Napolitano: sfiderà il n.1 Machac Leggi su federtennis (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nel secondo Challenger consecutivo sui campi indoor del Villa Carpena impegnati in giornata quattro italiani. Già al secondo turno Napolitano: sfiderà il n.1 Machac

Advertising

AdesadesSanctis : RT @SpazioTennis: ?? Spazio Tennis Live Questa sera dalle 22.00 @Ladal17 e @matmosciatti11 in diretta sul canale Twitch di @sportface2016 (… - Ladal17 : RT @SpazioTennis: ?? Spazio Tennis Live Questa sera dalle 22.00 @Ladal17 e @matmosciatti11 in diretta sul canale Twitch di @sportface2016 (… - matmosciatti11 : RT @SpazioTennis: ?? Spazio Tennis Live Questa sera dalle 22.00 @Ladal17 e @matmosciatti11 in diretta sul canale Twitch di @sportface2016 (… - sportface2016 : RT @SpazioTennis: ?? Spazio Tennis Live Questa sera dalle 22.00 @Ladal17 e @matmosciatti11 in diretta sul canale Twitch di @sportface2016 (… - SpazioTennis : ?? Spazio Tennis Live Questa sera dalle 22.00 @Ladal17 e @matmosciatti11 in diretta sul canale Twitch di… -