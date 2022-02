F1 | Test Barcellona 2022 | risultati day1 | Ferrari veloce e affidabile McLaren davanti con una mescola di vantaggio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La nuova era della Formula Uno è ufficialmente iniziata quest’oggi al Montmelò, sede della prima giornata deicollettivi pre-stagionali in vista del Mondiale. I team del circus hanno avuto a disposizione otto ore (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) per provare finalmente le nuove monoposto in pista, dopo un lunghissimo lavoro di sviluppo tra galleria del vento e simulatore. Il miglior tempo del day-1 è stato firmato dallacon Lando Norris, unico capace di abbattere la barriera dell’1’20” fermando il cronometro con il tempo di 1’19?568. Il giovane pilota britannico ha ottenuto la miglior prestazione assoluta di giornata con gomme morbide (compound C4) verso la conclusione della sessione pomeridiana, percorrendo oltre 100 giri al volante della MCL36. Segnali molto incoraggianti in casa, che ha ...