F1 oggi, Test Barcellona 2022: programma mercoledì 23 febbraio, orari, tv, streaming (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La lunga attesa sta per volgere al termine. oggi, mercoledì 23 febbraio, va in scena al Montmelò la prima giornata dei Test collettivi pre-stagionali della Formula Uno verso il Gran Premio inaugurale del Mondiale 2022. Barcellona sarà sede di una tre-giorni già molto importante, che consentirà ai team di raccogliere dati fondamentali e di verificare il comportamento in pista delle nuove monoposto. LA DIRETTA LIVE DEI Test DI F1 A Barcellona DALLE 9.00 ALLE 18.00 La rivoluzione regolamentare che entra in vigore a partire da questa stagione ha costretto tutte le scuderie a ripartire da zero, di conseguenza c’è grande curiosità per capire quelli che potranno essere i nuovi valori in campo tra le varie macchine in vista del campionato che prenderà il via ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La lunga attesa sta per volgere al termine.23, va in scena al Montmelò la prima giornata deicollettivi pre-stagionali della Formula Uno verso il Gran Premio inaugurale del Mondialesarà sede di una tre-giorni già molto importante, che consentirà ai team di raccogliere dati fondamentali e di verificare il comportamento in pista delle nuove monoposto. LA DIRETTA LIVE DEIDI F1 ADALLE 9.00 ALLE 18.00 La rivoluzione regolamentare che entra in vigore a partire da questa stagione ha costretto tutte le scuderie a ripartire da zero, di conseguenza c’è grande curiosità per capire quelli che potranno essere i nuovi valori in campo tra le varie macchine in vista del campionato che prenderà il via ...

Advertising

Luis196820 : RT @CGzibordi: qui oggi Brook Jackson CHE LAVORAVA PER PFIZER A GESTIRE IL TEST CLINICI per i vaxxini a maggio-luglio 2020 CHE DICHIARA CH… - Gian_Santovito : RT @CGzibordi: qui oggi Brook Jackson CHE LAVORAVA PER PFIZER A GESTIRE IL TEST CLINICI per i vaxxini a maggio-luglio 2020 CHE DICHIARA CH… - PLWilds : RT @CGzibordi: qui oggi Brook Jackson CHE LAVORAVA PER PFIZER A GESTIRE IL TEST CLINICI per i vaxxini a maggio-luglio 2020 CHE DICHIARA CH… - boredmartii : RT @soylagoo: Oggi buongiorno solo a Lando che ha deciso di renderci partecipi dei test di Barcellona - ParliamoDiNews : bollettiniamoci! – oggi 60.029 nuovi casi (ieri 24.408) e 322 morti (ieri 201), con 603.639 test... - Cronache… -