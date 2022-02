(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Via libera delalla proposta di legge a prima firma delre del Pd Dario Parrini che "senza allungare i tempi decisionali consentirà dipiù equamente il contenzioso riguardante ...

Advertising

lindawhippet : RT @ottobrerosa: #Renzi con la sua sceneggiata di oggi al Senato (e le dichiarazioni di #Letta) ha sancito la vittoria della Meloni alle pr… - iconanews : Elezioni: ok Senato a ddl per risolvere contenziosi liste - blusewillis1 : RT @ottobrerosa: #Renzi con la sua sceneggiata di oggi al Senato (e le dichiarazioni di #Letta) ha sancito la vittoria della Meloni alle pr… - Oli_oleaster : RT @ottobrerosa: #Renzi con la sua sceneggiata di oggi al Senato (e le dichiarazioni di #Letta) ha sancito la vittoria della Meloni alle pr… - nonhosoldi : RT @ottobrerosa: #Renzi con la sua sceneggiata di oggi al Senato (e le dichiarazioni di #Letta) ha sancito la vittoria della Meloni alle pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Senato

Agenzia ANSA

Via libera delalla proposta di legge a prima firma del senatore del Pd Dario Parrini che "senza allungare i ... liste e simboli prima dellepolitiche". Il testo fa sapere Parrini è ...L'Assemblea ha approvato la proposta della Giunta dellee delle immunità parlamentari (doc. Grasso (Misto - LeU), secondo cui è errato trascinare ilin un conflitto di attribuzione ...(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Via libera del Senato alla proposta di legge a prima firma del senatore ... liste e simboli prima delle elezioni politiche". Il testo fa sapere Parrini è stato approvato con ...Via libera del Senato alla proposta di legge a prima firma del senatore del Pd Dario Parrini che "senza allungare i tempi decisionali consentirà di risolvere più equamente il contenzioso riguardante l ...