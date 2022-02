Dubai: Sinner-Murray vale un posto nei quarti (alle 11 in tv) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Al “Duty Free Tennis Championships” - live su SuperTennis - Jannik, quarta testa di serie, va a caccia di rivincite contro lo scozzese, vincitore di questo torneo nel 2017. In campo anche il n.1 del mondo Djokovic Leggi su federtennis (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Al “Duty Free Tennis Championships” - live su SuperTennis - Jannik, quarta testa di serie, va a caccia di rivincite contro lo scozzese, vincitore di questo torneo nel 2017. In campo anche il n.1 del mondo Djokovic

Advertising

WeAreTennisITA : SINNER SI SALVA A DUBAI ?? Davidovich Fokina ha avuto tre matchpoint consecutivi sul 6-3 al tiebreak del 2° set, fin… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 DUBAI, SINNER ACCEDE AGLI OTTAVI DI FINALE Battuto Djokovic Fokina in 3 set (4-6, 7-6, 6-… - ATPtennis2002 : RT @LorenzoAndreol4: L'ordine di gioco di mercoledì a Dubai. Si parte alle 11.00 con Murray vs Sinner, non prima delle 16.00 Djokovic vs Kh… - Bertolca10 : Torna in campo Jannik #Sinner nel secondo incontro di giornata a Dubai. Suo avversario sarà Andy Murray. #AtpDubai - telodogratis : Tennis oggi tv Atp 500 Dubai Sinner – Murray: dove vederla in tv e in streaming -