Da Lampedusa a Milano | i barconi dei migranti diventano violini grazie ai detenuti di Opera

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) –costruiti con il legno deideidaidel carcere di. Unisceil progetto ‘Metamorfosi’ che prevede il lavoro nella liuteria dell’istituto per creare gli strumenti che poi suoneranno nell’Orchestra del mare. Un messaggio si apprezzamento dell’iniziativa è arrivato dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia. “Accogliendo queste dieci imbarcazioni, oggi diamo una seconda vita ad assi all’apparenza irrecuperabili, che potranno invece essere sublimate in strumenti musicali. Allo stesso tempo, diamo una seconda occasione a chi, mentre espia la sua pena, lavorerà per trasformare queiin un violino, una viola e un violoncello”, ha sottolineato, nel messaggio di saluto inviato al ...

Alessandro Di Bussolo " Opera () Quante cose può contenere un pezzo di legno coperto di vernice scrostata e rovinato dalla salsedine. In quei dieci barconi spiaggiati a, arrivati al carcere milanese di Opera in una ...Nove dei dieci barconi trasportati danel carcere diOpera, infatti, forniranno legno per costruire violini, viole e violoncelli che comporranno l''Orchestra del mare'. E' il fine ..."Il progetto 'Metamorfosi' è un'occasione importantissima per promuovere una nuova coscienza su un tema complesso e drammatico come quello delle migrazioni". Così il ministro Lamorgese ha commentato l ...Dogane e Monopoli e la Casa di Reclusione Milano - Opera. Un prototipo di violino è stato già benedetto da Papa Francesco. {mfimage}Dieci barconi arrivati a Lampedusa nei mesi scorsi sono stati ...