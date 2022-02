Advertising

SkySport : Barcellona, l'omaggio al murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli #SkySport #Barcellona #Maradona - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Europa League. Conceicao 'Vogliamo vincere anche a Roma' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Europa League. Immobile si allena, col Porto ci sarà - OdeonZ__ : Xavi, elogi al Napoli: 'Avversaria di livello Champions, sarà guerra per la palla' - CorSport : #Lazio, la probabile formazione anti-#Porto: #Immobile recuperato ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Europa

"Ritornare in campo e giocare è la medicina migliore, anche per toglierci dalle polemiche pesanti di domenica scorsa e non solo". Gian Piero Gasperini, alla vigilia del ritorno dei playoff diLeague con l'Olympiacos, accenna alla sconfitta tra le polemiche a Firenze: "Siamo in emergenza soprattutto in attacco tra le assenze di Muriel, Zapata e anche Miranchuk, ma in condizioni ......30 San Casciano - Scandicci 1 - 3 20:30 Busto Arsizio - Cuneo 3 - 0 VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Monza - Ravenna 3 - 0 19:30 Vibo Valentia - Latina 2 - 3 Visualizza SuperLegaLEAGUE 18:45 ...Il tecnico del Porto 'La Lazio sarà aggressiva, dobbiamo essere attenti ai dettagli' ROMA (ITALPRESS) - 'Siamo a metà dell'opera, ci sono ancora ...Una buona notizia per Sarri, mentre Acerbi non è ancora al meglio ROMA (ITALPRESS) - Ciro Immobile c'è. Smaltita l'influenza che lo ha costretto ...