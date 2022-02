Villarreal, Albiol: «Faremo di tutto per battere la Juve» (Di martedì 22 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del difensore in vista del match contro i bianconeri In un intervista rilasciata al canale A Punt, il difensore del Villareal, Raul Albiol, si è soffermato sulla sfida di questa sera, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions contro la Juventus. AVVERSARIO- «La Juventus ha vinto nove scudetti di fila. L’anno scorso è arrivata quarta, ma è formata da giocatori abituati a vincere. Sanno ciò che si giocano, quanto vale la posta e reagiscono di conseguenza. Che sia 1-0, 2-1,3-2, l’ importante è riuscire a imporsi allo Stadio della Ceramica. Per vincere dobbiamo fare una partita molto completa, preparsi al meglio per far sì che la città si goda la Champions ». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del difensore in vista del match contro i bianconeri In un intervista rilasciata al canale A Punt, il difensore del Villareal, Raul, si è soffermato sulla sfida di questa sera, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions contro lantus. AVVERSARIO- «Lantus ha vinto nove scudetti di fila. L’anno scorso è arrivata quarta, ma è formata da giocatori abituati a vincere. Sanno ciò che si giocano, quanto vale la posta e reagiscono di conseguenza. Che sia 1-0, 2-1,3-2, l’ importante è riuscire a imporsi allo Stadio della Ceramica. Per vincere dobbiamo fare una partita molto completa, preparsi al meglio per far sì che la città si goda la Champions ». L'articolo proviene da Calcio News 24.

