Una donna violenta è stata allontanata dal marito (Di martedì 22 febbraio 2022) AGI - Non potrà più avvicinarsi al marito, una donna di circa quarant'anni accusata di maltrattamenti nei confronti del marito 75enne. Il provvedimento è stato firmato dal Gip del Tribunale di Perugia su richiesta della Procura della Repubblica a conclusione delle indagini condotte dai carabinieri di Valfabbrica, Perugia. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, marito e moglie si erano conosciuti quando la donna faceva la badante a un amico dell'uomo. I due si erano trasferiti in Albania dove si erano sposati, per poi rientrare a Valfabbrica nel 2020. Da quel momento, secondo il racconto della vittima, sarebbero iniziate le vessazioni fisiche e morali. All'uomo sarebbe stato vietato di incontrare i figli, avuti dalla prima moglie di cui era rimasto vedovo, di usare il cellulare e di intrattenere qualsiasi tipo di relazione interpersonale. In piu' ... Leggi su agi (Di martedì 22 febbraio 2022) AGI - Non potrà più avvicinarsi al marito, unadi circa quarant'anni accusata di maltrattamenti nei confronti del marito 75enne. Il provvedimento è stato firmato dal Gip del Tribunale di Perugia su richiesta della Procura della Repubblica a conclusione delle indagini condotte dai carabinieri di Valfabbrica, Perugia. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, marito e moglie si erano conosciuti quando lafaceva la badante a un amico dell'uomo. I due si erano trasferiti in Albania dove si erano sposati, per poi rientrare a Valfabbrica nel 2020. Da quel momento, secondo il racconto della vittima, sarebbero iniziate le vessazioni fisiche e morali. All'uomo sarebbe stato vietato di incontrare i figli, avuti dalla prima moglie di cui era rimasto vedovo, di usare il cellulare e di intrattenere qualsiasi tipo di relazione interpersonale. In piu' ...

lauraboldrini : Ignorare una figura istituzionale perché donna è un grave atto di sessismo. Il ministro ugandese #Odongo, non stri… - CarloCalenda : Scanzi, Insulti personali e bullismi scomposti. E qualsiasi cosa facciano o dicano: grasso, cesso etc, sono il 70%… - myrtamerlino : Sorrisi e maschilismo. Nell'indifferenza generale degli uomini l'ennesimo gesto di chi ha paura di una #donna al po… - Erika52644672 : @Dany5609 @MediasetPlay @GrandeFratello Uno scandalo questa donna....ma per carità proprio, non oso immaginare quel… - RedUmmar : RT @martafana: Un paese dove un'impresa viene acclamata sui quotidiani nazionali perché non ha licenziato una donna incinta è un paese fini… -

Colombia, la Corte Costituzionale depenalizza l'aborto entro 24 settimane ...un ricorso del coordinamento Causa Justa con cinque voti a favore e quattro contrari senza tuttavia avallare la richiesta che puntava a una piena legalizzazione. Questo significa che ogni donna potrà ...

Storia di una donna che non vuole più restare “All’ombra di nessuno” Il Libraio Quando il mare ti cambia la vita: la storia di Wendy Smith Il mare può cambiarti letteralmente la vita. Lo sa bene Wendy Leo-Smith, una donna di 59 anni del Devon, Regno Unito, che ha raccontato la sua storia di rinascita, grazie alle sorprese che può offrire ...

Rieti, minaccia la compagna con un coltello e tenta di strangolarla: arrestato dalla polizia RIETI - Personale della Squadra Volante dell’Upg e Sp della Questura di Rieti è intervenuto a Lisciano dove una donna aveva richiesto l’intervento della Polizia di Stato a causa di una violenta lite ...

