Ucraina, la reazione di Zelensky: 'Violazione della sovranità del nostro Stato' (Di martedì 22 febbraio 2022) L'Ucraina prova a fare la voce grossa e risponde, per ora soltanto verbalmente, alla provocazione della Russia che ha annesso le regioni separatiste, Luhansk e Donetsk. Il governo guidato da Zelensky ... Leggi su globalist (Di martedì 22 febbraio 2022) L'prova a fare la voce grossa e risponde, per ora soltanto verbalmente, alla provocazioneRussia che ha annesso le regioni separatiste, Luhansk e Donetsk. Il governo guidato da...

Advertising

lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - lmisculin : Sulla reazione deboluccia dell’Europa - che sta per concretizzarsi nelle sanzioni light - è stato perfetto… - iceagescomin : RT @lmisculin: Sulla reazione deboluccia dell’Europa - che sta per concretizzarsi nelle sanzioni light - è stato perfetto @francescocosta s… - VisonaNicola : A chi si preoccupa della reazione cinese nella crisi Ucraina, ricordo che la Cina è tecnicamente Leninista, e ieri… - zemmu : RT @lmisculin: Sulla reazione deboluccia dell’Europa - che sta per concretizzarsi nelle sanzioni light - è stato perfetto @francescocosta s… -