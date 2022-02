Totti senza peli sulla lingua, tutta la verità sui problemi con Ilary! (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella giornata di ieri la clamorosa notizia della presunta rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha fatto in poche ore il giro del web, generando lo sgomento generale degli utenti sui vari social media. Francesco Torri, Ilary BlasyPochi minuti fa però, attraverso alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, è arrivata una prima smentita da parte dell’ex capitano giallorosso. Queste le sue parole: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e la mia famiglia e non è la prima volta che mi succede di ascoltare queste fake news. Mi rivolgo a coloro che hanno scritto queste notizie, fate attenzione, poichè di mezzo ci sono i bambini, e loro vanno rispettati. Sinceramente mi sono stancato di dover smentire queste notizie!” Francesco Totti (@francescoTotti) • Foto e video di Instagram Leggi su rompipallone (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella giornata di ieri la clamorosa notizia della presunta rottura tra Ilary Blasi e Francescoha fatto in poche ore il giro del web, generando lo sgomento generale degli utenti sui vari social media. Francesco Torri, Ilary BlasyPochi minuti fa però, attraverso alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, è arrivata una prima smentita da parte dell’ex capitano giallorosso. Queste le sue parole: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e la mia famiglia e non è la prima volta che mi succede di ascoltare queste fake news. Mi rivolgo a coloro che hanno scritto queste notizie, fate attenzione, poichè di mezzo ci sono i bambini, e loro vanno rispettati. Sinceramente mi sono stancato di dover smentire queste notizie!” Francesco(@francesco) • Foto e video di Instagram

Advertising

AmSamuele : Totti non può dire più di sette parole di fila nella stessa frase senza svenire - enrick81 : @MiChiamoFranco @napoliforever89 @Tvottiano @famigliasimpson @carlo234556 @AgoCannella @misterf_tweets @CIAfra73… - elpatron0_ : Ma Totti è così analfabeta da non saper dire 3 discorsi in croce senza il cartellone scritto da Ilary? - callaita____ : tutti i pennivendoli che hanno infamato Totti e la moglie per due giorni con dei ragazzini di mezzo devono ritrovar… - iamnotthedrama : Le storie di Totti in cui smentisce ma senza specificare cosa e menziona di rispettare i bambini per me non sono al… -