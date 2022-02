Studente di Battipaglia non regge al provvedimento disciplinare e muore suicida a New York

Advertising

infoitinterno : Studente di Battipaglia morto a New York, punito per un compito copiato: Claudio temeva l’espulsione dal college - BMussatti : RT @11Giuliano: Altro Malore: New York,'Si ipotizza che il ragazzo sia stato colpito da un malore mentre dormiva.' Trovato senza vita a New… - salernotoday : Studente battipagliese morto a New York: punito per un compito copiato, temeva l'espulsione - laBellabrigata : RT @marchess88: Si è scoperto che #ClaudioMandia, studente quasi 18enne di #battipaglia (SA) è morto nel college di #NewYork (USA) per un g… - marchess88 : Si è scoperto che #ClaudioMandia, studente quasi 18enne di #battipaglia (SA) è morto nel college di #NewYork (USA)… -

Ultime Notizie dalla rete : Studente Battipaglia

morto a New York: Claudio era in isolamento per punizione. La famiglia di Claudio Mandia , il 17enne dimorto alla vigilia del suo 18esimo compleanno in college a New York , non ..., dove i Mandia risiedono, è forte il dolore e lo choc per quanto accaduto e per una tragedia che ha stroncato la vita a un giovane pieno di sogni per il proprio futuro. Nelle prossime ...Si attendono gli esiti dell'autopsia per chiarire il giallo di Claudio Mandia, il giovane di Battipaglia trovato morto alla vigilia del suo diciottesimo compleanno nei dintorni di New York (ilGiornale ...A cosa si riferisce? La mamma di Claudio ha spiegato che la famiglia non intende rilasciare dichiarazioni al momento. A Battipaglia, dove i Mandia risiedono, è forte il dolore e lo choc per quanto ...