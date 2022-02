Serie A, scudetto: in vetta regna l’equilibrio, ma per i bookie l’Inter è ancora padrona delle quote (Di martedì 22 febbraio 2022) Una 26esima giornata di Serie A interlocutoria dove Milan e Napoli vengono fermate sul pari esterno da Salernitana e Cagliari – ottenuto... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) Una 26esima giornata diA interlocutoria dove Milan e Napoli vengono fermate sul pari esterno da Salernitana e Cagliari – ottenuto...

Advertising

sportface2016 : La profezia di #Salvini: 'Scudetto sicuramente a Napoli o Inter' - sportli26181512 : Serie A, scudetto: in vetta regna l’equilibrio, ma per i bookie l’Inter è ancora padrona delle quote: Una 26esima g… - LALAZIOMIA : Serie A, scudetto: in vetta regna l’equilibrio, ma per i bookie l’Inter è ancora padrona delle quote - Maglia_DaCalcio : Il Milan chiede il premio scudetto: Ibra e i senatori pronti a parlarne con il Milan - La Gazzetta dello Sport - PianetaMilan : Il #Milan e la corsa scudetto con #Napoli e #Inter: i motivi per crederci #ACMilan #SempreMilan -