Perché bisogna discutere del weekend di paura di corso Como (Di martedì 22 febbraio 2022) Dunque abbiamo un problema, bello grosso. Dopo i brutti episodi di violenze e molestie a sfondo sessuale in piazza del Duomo, a capodanno, tutti ci dicemmo che forse c’era un problema di sicurezza e ordine pubblico, ma lo associammo a una mancanza di cultura di rispetto di genere sulla quale dover ancora lavorare. Un valutazione che rimane, ma che viene allontanata dal vero nocciolo della questione dai nuovi, gravi episodi di sabato scorso: ragazzi derubati e accoltellati, e una sequela di risse. A questo punto si impone una lettura fredda dei fatti, Perché è la stessa cronaca a darci gli elementi per capire cosa sta accadendo. Innanzitutto i luoghi nel quale le violenze si sono consumate: corso Como, piazza Gae Aulenti, cioè l’ombelico della nuova Milano e della movida più di tendenza. Non stiamo parlando di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 22 febbraio 2022) Dunque abbiamo un problema, bello grosso. Dopo i brutti episodi di violenze e molestie a sfondo sessuale in piazza del Duomo, a capodanno, tutti ci dicemmo che forse c’era un problema di sicurezza e ordine pubblico, ma lo associammo a una mancanza di cultura di rispetto di genere sulla quale dover ancora lavorare. Un valutazione che rimane, ma che viene allontanata dal vero nocciolo della questione dai nuovi, gravi episodi di sabato s: ragazzi derubati e accoltellati, e una sequela di risse. A questo punto si impone una lettura fredda dei fatti,è la stessa cronaca a darci gli elementi per capire cosa sta accadendo. Innanzitutto i luoghi nel quale le violenze si sono consumate:, piazza Gae Aulenti, cioè l’ombelico della nuova Milano e della movida più di tendenza. Non stiamo parlando di ...

ClaudiaMarchio9 : RT @wilmington_girl: Sole:'Molti mi dicono che alzo muri,ma è un modo x amarmi.Raffreddo tutto x proteggermi perchè nella vita bisogna amrs… - wilmington_girl : Sole:'Molti mi dicono che alzo muri,ma è un modo x amarmi.Raffreddo tutto x proteggermi perchè nella vita bisogna a… - imburnie_ : @blurryaure @atterismo Ed è l’unico 10 a cui bisogna far cambiare idea perché se quella persona continuerà a farsi… - icantchangesp : RT @callmeguenda: M: non bisogna mai aspettarsi niente dalle persone, ciò non toglie che queste ti vogliano bene se vuoi bene ad una perso… - Mrs_Claudia : RT @callmeguenda: M: non bisogna mai aspettarsi niente dalle persone, ciò non toglie che queste ti vogliano bene se vuoi bene ad una perso… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché bisogna Zenari: siriani al freddo e affamati, a marzo una conferenza per gli aiuti Ecco perché c'è bisogno di un cuore che vede. Ed è la Chiesa che deve avere il cuore del Buon ... Serve la "creatività dell'amore" di cui parla Papa Francesco: bisogna far qualcosa, darsi da fare. E c'è ...

MotoGP, Francesco Bagnaia: 'Non dobbiamo nasconderci: l'obiettivo è il titolo!' ... il prossimo appuntamento sarà proprio il primo GP dell'anno, dal momento che si sono conclusi i tesp pre - stagionali, che Bagnaia ha giudicato positivamente: ' I test sono test perché bisogna ...

Perché il clima colpisce i più deboli. Il libro di Elly Schlein La Repubblica Eccoc'è bisogno di un cuore che vede. Ed è la Chiesa che deve avere il cuore del Buon ... Serve la "creatività dell'amore" di cui parla Papa Francesco:far qualcosa, darsi da fare. E c'è ...... il prossimo appuntamento sarà proprio il primo GP dell'anno, dal momento che si sono conclusi i tesp pre - stagionali, che Bagnaia ha giudicato positivamente: ' I test sono test...